До восьми годин без світла: графіки відключень на Київщині на 22 жовтня

На Київщині 22 жовтня найдовші відключення заплановані для підчерг 5.1 і 5.2 – сумарно вісім годин, а найкоротші для підчерг 4.1 і 4.2, по чотири години.

Про це свідчать графіки, оприлюднені ДТЕК.

Підчерги 5.1 і 5.2 залишатимуться без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

Для підчерг 1.1 і 1.2 передбачено загалом сім годин відключень — з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00. Стільки ж світла не буде у підчергах 6.1 і 6.2 — з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

ДТЕК

У підчергах 3.1 і 3.2 знеструмлення триватимуть сумарно п'ять із половиною годин — з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Підчерги 2.1 і 2.2 відключатимуть загалом на п'ять годин — з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 22:00.

ДТЕК

Для підчерг 4.1 і 4.2 запланований один чотиригодинний період без світла — з 14:00 до 18:00.

Нагадаємо:

У четвер 22 жовтня в частині регіонів України будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.