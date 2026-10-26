Курс долара другий день поспіль оновив історичний максимум

Курс валют на 27 жовтня 2026 року

У вівторок, 27 жовтня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 33 копійки та становитиме 45,53 грн. Це новий історичний максимум, минулий був 26 жовтня – 45,20 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зросте на 38 копійок і становитиме 50,95 грн.

Офіційні курси на вівторок 27 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 45,53 грн (45,20 грн станом на 26 жовтня);

1 євро – 50,95 грн (50,57 грн станом на 26 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 26 жовтня – 45,20 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.