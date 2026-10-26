Росія вдарила по найбільшому торговому центру у Запоріжжі

Зранку 26 жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджень зазнав найбільший торгівельно-розважальний комплекс (ТРК) City Mall.

Про це повідомляє т.в.о. Очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

У повідомленні не уточнюють назву ТРК, однак з фото, опублікованих ОВА видно, що постраждав торгово-розважальний комплект City Mall. На сайті ТРК вказано, що він є "найбільшим торгівельно-розважальним комплексом європейського типу у Запоріжжі".

Запорізька ОВА

За повідомленням ОВА, ТРК не працював на момент удару. Після влучання виникла пожежа.

Запорізька ОВА

ТРК зупиняв свою роботу у вересня після удару по "Епіцентру", що поруч з City Mall.

Нагадаємо:

Наслідком російської атаки у ніч проти 7 вересня стало фактичне знищення запорізького ТРК City Mall, де виникла пожежа.