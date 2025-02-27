Курс валют на 27 лютого: долар і євро подешевшали

Станом на 27 лютого, офіційний курс долара до гривні зменшився на 10 копійок, євро — на 16 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,63 грн, євро – 43,62 грн (на 26 лютого долар - 41,73 грн, євро – 43,78 грн).

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,60 – 41,70 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 43,75 – 43,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,40 - 42,00 грн (курс на 26 лютого – 41,45 - 42,00 грн);

Євро – 43,50 - 44,00 грн (курс на 26 лютого – 43,60 - 44,10 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,28 - 41,88 грн;

Ощадбанк – 41,40 - 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,35 - 41,98 грн;

ПУМБ – 41,40 – 42,00 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,84 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 42,01 грн за долар, monobank - 41.99 грн.