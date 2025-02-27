Курс валют на 27 февраля: доллар и евро подешевели

По состоянию на 27 февраля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 10 копеек, евро - на 16 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,63 грн, евро - 43,62 грн (на 26 февраля доллар - 41,73 грн, евро - 43,78 грн).

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,60 - 41,70 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 43,75 - 43,90 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,40 - 42,00 грн (курс на 26 февраля - 41,45 - 42,00 грн);

Евро - 43,50 - 44,00 грн (курс на 26 февраля - 43,60 - 44,10 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,28 - 41,88 грн;

Ощадбанк - 41,40 - 41,95 грн;

Укрсиббанк - 41,35 - 41,98 грн;

ПУМБ - 41,40 - 42,00 грн;

Райффайзен - 41,30 - 41,84 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 42,01 грн за доллар, monobank - 41.99 грн.