"Укрбуд" приватизували брати Астіони за 805 мільйонів

Фонд державного майна 2 жовтня підписав договір купівлі-продажу 100% акцій державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" за підсумками аукціону, який відбувся 18 червня.

Про це повідомляється в системі" Prozorro.Продажі".

Як повідомлялося, спочатку переможцем аукціону стала фірма "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за "Укрбуд" 805 млн грн. Водночас її дискваліфікували 30 червня через зв'язок з підсанкційними особами.

Право на приватизацію перейшло до ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало на гривню менше.

Договір уклали після того, як бенефіціарами компанії стали бізнесмени Євген і Василь Астіони. Співвласницею та керівницею "Техно-онлайн" є Марина Айаб.

Об’єкт приватизації включає 88 будівель, споруд і нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія володіє 19 об’єктами загальною площею 27 158,9 кв. м, а також має нерухомість у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів об’єднує кілька об’єктів, що підвищує їхню цінність.

Покупець зобов'язаний зберегти основні види діяльності компанії, протягом шести місяців погасити її борги із заробітної плати та перед бюджетом й не звільняти працівників тощо.

