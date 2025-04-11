Брати Астіони приватизують горілчаний завод: ціна на аукціоні зросла на 36%

11 квітня Фонд держмайна провів онлайн-аукціон з приватизації в єдиного майнового комплексу ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод".

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

За лот змагалися 2 учасники. Стартова ціна лота становила 101,1 млн грн, а фінальна – 137,5 млн грн.

Ціна зросла у 1,36 раза. Переможець додатково має сплатити 27,5 млн грн ПДВ.

Згідно з Prozorro.Продажі, переможцем стала компанія "СПК-Інвест 2021" братів Василя та Євгена Астіонів.

"СПК-Інвест 2021" запропонувала на 100 грн більше, ніж другий учасник торгів – ТОВ "Хлібороб-С".

ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" виробляє горілку "Президентський стандарт" і "Житомирська на бруньках".

До складу ЄМК входять 147 одиниць нерухомого майна загальною площею 24320, м², 1457 одиниць обладнання та 47 транспортних засобів.

Нагадаємо:

Фонд держмайна підготував до приватизації хімічно-промислову та будівельну компанії "Сумихімпром" та "Укрбуд". Аукціони пройдуть на платформі "Прозорро.Продажі".