ФДМ відмовився продати "Укрбуд" грузинському бізнесмену

Фонд державного майна відмовився затвердити результати електронного аукціону з продажу об'єкта великої приватизації – 100% акцій державного акціонерного товариства "Будівельна компанія Укрбуд".

Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажу.

Компанію "Петро ойл енд кемікалс" грузинського бізнесмена Давида Бежуашвілі, яка запропонувала за Укрбуд 805 млн гривень, дискваліфікували 30 червня після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки та встановлення щодо переможця обмежень, визначених п. 11 ч. 2 ст. 8 закону про приватизацію:

"Не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними особи".

Право на приватизацію перейшло до ТОВ "Техно-онлайн", яке запропонувало на гривню менше.

Компанія зареєстрована 2007 року у Сумах. Основний напрямок діяльності – гуртова торгівля залізними виробами, сантехнікою та опалювальним обладнанням. Бенефіціаром виступає Марина Айаб.

У випадку укладення угоди, вона отримає підприємство входять 88 будівель, споруд та нежитлових приміщень, а також 17 земельних ділянок. У Києві компанія має 19 об’єктів площею 27 158,9 кв. м. Також нерухомість є у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Частина лотів складається з кількох об’єктів, що підвищує їх комплексну цінність.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України виставивна приватизацію державний пакет акцій АТ "Смоли", яке розташоване у м. Кам’янське на Дніпропетровщині.