ВАКС закрив справу проти директора "Укрбуд Девелопменту" та ексголовного архітектора Києва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 15 січня звільнив від кримінальної відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду через закінчення строків давності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу суду.

За версією слідства, Київська міськрада 2002 року передала землю в центрі столиці в оренду приватній фірмі для будівництва житлового будинку з басейном для середньої школи №130.

У 2008 році будівництво припинилося через брак коштів - далі компанія-забудовниця взялася завершити проєкт.

Целовальник, як директор департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА, видав містобудівні умови та обмеження від 30 липня 2013 року забудови земельної ділянки по вул. Горького (Антоновича), 131.

Надалі "Укрбуд Девелопмент" на підставі, зокрема, цих МБУ побудував багаторівневий паркінг, чим заподіяв збитків тергромаді Голосіївського району на 9,32 млн грн.

Перше судове засідання відбулося в листопаді 2020 року, через шість років після початку досудового розслідування.

Зазначається, що 25 листопада 2024 року минуло 10 років від дня завершення інкримінованих у цьому злочині дій.

У разі, якщо Майбороду визнають винним в інших справах, де він фігурує, суд зазначив, що прокурор зможе звернутися до суду для перегляду цієї справи за нововиявленими обставинами.

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Нагадаємо:

Олег Майборода – колишній виконавчий директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" екс-нардепа Максима Микитася.

У корпорації "Укрбуд" раніше працював нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Кабінет міністрів ухвалив рішення включити 100% акцій "Будівельної компанії "Укрбуд" до переліку об'єктів великої приватизації.