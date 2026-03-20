Новини 20 березня: кешбек на пальне, податковий законопроєкт
Про що сьогодні говорили
Про пальне. В Україні 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".
Ціни на всі види пального на п'ятницю порівняно з четвергом зросли на 1-3 грн/л, на цьому фоні ПАТ "Укрнафта" знизила ціну А-95+ на 3 грн/л, прирівнявши її до А-95.
Про податки. Міністерство фінансів 19 березня опублікувало законопроєкт з ключовими податковими зобов'язаннями, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Про танкер РФ. Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання у Середземному морі судна Deyna, який належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.
Про атаки РФ. Російські війська в ніч на 20 березня атакували дронами нафтогазові об'єкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Сумській областях.
Ексклюзиви ЕП
Ставки зроблено: уряд пропонує підняти податки з 2027 року
19 березня на сайті Міністерства фінансів з'явився законопроєкт, який ще до його розробки охрестили "Одним великим податковим законом". У документі містяться ключові податкові зобов'язання, які Україна взяла в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).