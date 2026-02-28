На Хмельниччині викрили чиновників, які "накрутили" вартість будинку для переселенців

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему розтрати державних коштів при купівлі будинку для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"На Хмельниччині викрили схему розтрати державних коштів при купівлі будинку для багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб у якій підозрюють заступницю міського голови та начальницю управління праці й соціального захисту населення однієї з міських рад Хмельницького району", – говориться у повідомленні.

У червні 2025 року громаді виділили 6,2 млн грн на придбання будинку сімейного типу для родини ВПО. Посадовиці підібрали об'єкт і замовили оцінку, яка не відповідала ринковій ціні, фактично "підлаштувавши" суму під субвенцію, розповіли у прокуратурі.

Договір купівлі-продажу уклали в серпні 2025 року. Експертизи підтвердили завищення ціни на 2,6 млн грн.

Прокурори повідомили обом про підозру. Підозрюваним обрано запобіжні заходи та відсторонено їх від займаних посад.

