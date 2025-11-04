Ексчлена правління "Львівгазу" підозрюють у штучному завищенні тарифів

Львівська обласна прокуратура підозрює колишнього члена правління АТ "Львівгаз" у заволодінні коштами компанії та службовому підробленні. Йдеться про 3,7 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що у 2021 році посадовець організував схему завищення тарифів на розподіл природного газу. Він вніс недостовірні дані до офіційних розрахунків, штучно збільшивши показники старих газопроводів та обладнання, що впливає на визначення нормативних втрат газу.

Таким чином нормативні втрати "на папері" зросли на понад 2,8 млн м³ газу на рік, що призвело до підвищення тарифу на 14,8 грн за 1 тис. м³.

У результаті до вартості послуг було безпідставно включено майже 3,7 млн грн, які сплатили деякі комунальні підприємства області.

"Отриманими коштами підозрюваний, як один із керівників, міг розпоряджатися на власний розсуд", - йдеться в повідомленні.

