Екскерівник Cisco в Україні став регіональним менеджером Visa у 17 країнах

Visa призначила Сергія Мартинчука старшим віцепрезидентом і регіональним менеджером в Україні, Молдові, Південно-Східній Європі, Центральній Азії та на Кавказі.

Про це повідомила компанія 5 травня.

Мартинчук працюватиме в Києві та відповідатиме за операційну діяльність і реалізацію стратегії Visa в 17 країнах регіону.

На цій посаді він змінив Крістіну Дорош, яка перейшла на глобальну роль у підрозділі додаткових послуг Visa (Value-Added Services) і переїхала до Сан-Франциско, де розташована штаб-квартира компанії.

У Visa Мартинчук зосередиться на співпраці з фінансовими установами, торговельними компаніями, технологічними та державними партнерами, а також на подальшому розвитку цифрових платежів у регіоні.

У квітні 2026 року Мартинчук після 18 років роботи залишив посаду генерального менеджера Cisco в Україні.

В Україні Visa вже понад 30 років співпрацює з банками, торговими підприємствами та державними установами.

За даними Нацбанку, станом на 1 березня 2026 року в Україні було 31,75 млн активних карток Visa, їхня частка на ринку платіжних карток становила 53,5%.