Смартфон у якості касового апарату: Visa оновила сервіси

Visa оголосила про запуск нового функціоналу сервісів Visa Accept і Visa Direct, який дозволяє використовувати смартфони для приймання та здійснення цифрових платежів.

Про це повідомили у пресофісі Visa в Україні.

Оновлення допоможуть малому бізнесу в країнах, що розвиваються, — від вуличних продавців до онлайн-підприємців, які прагнуть масштабуватися, — простіше управляти платежами. У одному пристрої поєднуються приймання платежів, виплати та взаємодія з клієнтами, говориться у повідомленні.

Visa Accept дозволяє мікропідприємцям приймати карткові платежі через свій дебетовий або передплачений рахунок Visa без потреби в додатковому обладнанні.

Покупці можуть оплачувати покупки безконтактно або за посиланням, а кошти надійдуть на рахунок продавця майже в реальному часі із тим самим рівнем безпеки, надійності та захисту під час оскарження операцій, який забезпечують карткові платежі Visa.

Продавці можуть приймати платежі картками за допомогою смартфона та банківського застосунку, отримуючи швидший доступ до коштів. Банки-емітенти можуть надати держателям карток, що відповідають вимогам, можливість приймати платежі безпосередньо через банківські застосунки.

"Наразі рішення Visa Accept доступне у більш ніж 25 країнах світу, зокрема на Шрі-Ланці, у Гватемалі та В'єтнамі, а найближчими тижнями сервіс запуститься у Кенії та Гані", – говориться у повідомленні. До 2027 року Visa планує масштабувати доступ до Visa Accept.

Visa також пропонує інструменти для смартфона, що допомагають малому бізнесу простіше здійснювати виплати через Visa Direct у реальному часі.

Visa Direct інтегрована із банківськими, фінтех- та бізнес-платформами власники малого бізнесу можуть швидко здійснювати виплати співробітникам, підрядникам тощо.

Нагадаємо:

Серед українців зростає попит на спрощення онлайн-оплати: 43% опитаних зазначають, що їм незручно постійно вводити дані картки на різних сайтах, а 73% не завершували онлайн-замовлення.