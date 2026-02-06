Інфляція в Україні продовжить знижуватися – НБУ

У грудні 2025 року інфляція сповільнилася до 8% і, за очікуваннями Національного банку України, знизиться до 7,5% до кінця 2026 року.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень.

Упродовж останніх місяців інфляція знижувалася передусім через зростання врожаїв та зменшення тиску на ринку праці. Якщо у вересні 2025 року вона становила 11,9%, то в грудні знизилася до 8% і продовжувала знижуватися у січні.

"Водночас вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми. Разом з ефектами низької бази порівняння вони спричинять помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі.

Тож за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно – до 7,5%." – повідомляє НБУ.

НБУ також очікує, що інфляція сповільниться до 6% у 2027 році та досягне цілі в 5% в другій половині 2028 року.

Цей прогноз пов'язаний зі скороченням енергодефіциту, зменшенням зовнішнього цінового тиску, а також із подальшим нарощуванням врожаїв та поліпшенням ситуації на ринку праці.

Нагадаємо:

Раніше НБУ погіршив свій прогноз щодо інфляції у 2026 році через обстріли енергетики.