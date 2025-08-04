"Київміськбуд" повідомив про фінансове перезавантаження: розпочато докапіталізацію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) почала адміністративну процедуру щодо реєстрації випуску акцій та затвердження проспекту емісії ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова наглядової ради ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Владислав Андронов.

Компанія планує здійснити емісію 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Розміщення акцій заплановано на період із 1 жовтня до 28 листопада 2025 року.

Єдиним учасником розміщення виступить територіальна громада столиці. Після завершення цього процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до орієнтовно 99,87%.

"Це дозволить забезпечити максимальний контроль над компанією в інтересах киян", - йдеться в повідомленні.

Розпочата процедура докапіталізації є ключовим інструментом фінансової стабілізації та кроком до повного перезавантаження компанії, що забезпечить структурну трансформацію "Київміськбуду" та відновить статус лідера будівельної галузі країни", – зазначив Владислав Андронов.

Наступний етап – отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, яке "Київміськбуд" розраховує одержати протягом наступних 25 робочих днів.

Нагадаємо:

Київська влада разом з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду" домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту, щоб добудувати багатоповерхівки.

Після цього Київська міська рада надала згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму не більше ніж 2,56 млрд грн.

Компанія "Київміськбуд" офіційно розпочала процес підготовки до докапіталізації, і є очікування на фінансову допомогу уряду та участь у докапіталізації від міноритаріїв.