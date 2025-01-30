"Київміськбуд" готується до мільярдної докапіталізації: столиця дасть гроші у 2025 році

Компанія "Київміськбуд" офіційно розпочала процес підготовки до докапіталізації, і є очікування на фінансову допомогу уряду та участь у докапіталізації від міноритаріїв.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю "Київміськбуду" Владислав Андронов на зустрічі з інвесторами, передає Інтерфакс-України.

Андронов нагадав, що на 14 лютого заплановані збори акціонерів компанії, на яких хочуть розглянути питання приведення статуту компанії та внутрішніх регламентних документів у відповідність до чинного законодавства, а також створення необхідних умов для додаткової емісії акцій.

За словами Андронова, після внесення змін у статут та положення про наглядову раду вже на наступних зборах може бути вирішене питання самої додаткової емісії.

"У бюджеті міста є текстова норма, що в разі прийняття рішення зборами акціонерів "Київміськбуду" про докапіталізацію, такі кошти, біля 2,6 млрд грн, передбачено виділити. Щодо міноритарних акціонерів (їм належить 20% КМБ), місто зацікавлене у їх участі у докапіталізації", – розповів Андронов.

Відак, основна надія інвесторів на запуск проєктів "Київміськбуду" – на ресурси міського бюджету.

Андронов додав, що після проходження всіх процедур Київська міська рада планує виділити компанії кошти, передбачені в бюджеті, упродовж 2025 року.

Етапність відновлення проєктів та строки їх завершення будуть вирішуватися безпосередньо в "Київміськбуді", з урахуванням фінансових можливостей та будівельної готовності проєктів.

Нагадаємо:

Київська влада разом з ініціативною групою інвесторів недобудованих об’єктів "Укрбуду" та "Київміськбуду" домовились найближчим часом підписати меморандум та затвердити дорожню карту, щоб добудувати багатоповрхівки.

Після цього Київська міська рада надала згоду на збільшення статутного капіталу ПрАТ "ХК Київміськбуд" шляхом додаткової емісії та викупу акцій на суму не більше ніж 2,56 млрд грн.