Київ хоче купити нові вагони метро: веде переговори з ЄБРР

Віктор Волокіта — 13 листопада, 15:20
Київ та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ведуть переговори про закупівлю нових вагонів метро.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко після зустрічі з керуючим директором Групи зі сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Гаррі Бойд-Карпентером на Інвестиційного форуму.

Йдеться про закупівлю вагонів на суму фінансування до 150 млн євро. Реалізувати проєкт передбачають у 2026 році.

Таким чином Київ та ЄБРР хочуть реалізувати проєкт "Київ Метро", який спрямований на покращення інфраструктури громадського транспорту столиці.

Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у 2026 році буде відкрита як мінімум одна станція метро на Виноградар.

