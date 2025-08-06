Керівника лікарні підозрюють у махінаціях із закупівлями під час пандемії COVID-19

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області спільно зі співробітниками СБУ викрили керівника однієї з лікарень Маневицької селищної ради на махінаціях під час закупівлі системи киснепостачання.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Обладнання придбали за бюджетні кошти, передбачені для протидії пандемії COVID-19.

За даними слідства, фігурант підписав пакет документів, згідно з якими вартість обладнання та супутніх робіт була майже вдвічі завищена від ринкової.

Такі дії завдали бюджету збитків на понад 1,6 мільйона гривень, що підтверджується висновками Державної аудиторської служби України.

Керівнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службове підроблення, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника Департаменту валютного контролю одного з комерційних банків.

Слідством встановлено, що організована злочинна група вивела із рахунків товариства 585 млн грн в еквіваленті.