Студенти-діти захисників отримають компенсацію вартості навчання
Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік для дітей захисників і захисниць.
Про це повідомляє пресслужба платформи "Дія".
"Перша 1 000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури. Чекайте на сповіщення в "Дії"", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, якщо вже отримали сповіщення, то потрібно:
Відкрити "Дію" → перевірити дані про себе в сертифікаті → підтвердити згоду Дія.Підписом протягом 20 днів → згодом отримуєте сповіщення про результат.
Кошти від держави надійдуть відразу до вашого навчального закладу, а заклад компенсує вам.
Компенсацію отримають діти (до 23 років):
- загиблих захисників і захисниць України;
- військових з інвалідністю внаслідок війни;
- учасників бойових дій;
- зниклих безвісти за особливих обставин;
- полонених через збройну агресію;
- постраждалих учасників Революції гідності.
Що потрібно для компенсації:
- ID-картка або біометричний паспорт у "Дії";
- верифікований податковий номер;
- інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО і про статус дитини ветерана відповідної категорії;
- контрактна форма навчання у 2024/2025 році.
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