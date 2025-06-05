Студенти-діти захисників отримають компенсацію вартості навчання

Держава повністю компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік для дітей захисників і захисниць.

Про це повідомляє пресслужба платформи "Дія".

"Перша 1 000 сертифікатів вже прямує до цьогорічних випускників бакалаврату й магістратури. Чекайте на сповіщення в "Дії"", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, якщо вже отримали сповіщення, то потрібно:

Відкрити "Дію" → перевірити дані про себе в сертифікаті → підтвердити згоду Дія.Підписом протягом 20 днів → згодом отримуєте сповіщення про результат.

Кошти від держави надійдуть відразу до вашого навчального закладу, а заклад компенсує вам.

Компенсацію отримають діти (до 23 років):

- загиблих захисників і захисниць України;

- військових з інвалідністю внаслідок війни;

- учасників бойових дій;

- зниклих безвісти за особливих обставин;

- полонених через збройну агресію;

- постраждалих учасників Революції гідності.

Що потрібно для компенсації:

- ID-картка або біометричний паспорт у "Дії";

- верифікований податковий номер;

- інформація про здобувача освіти в ЄДЕБО і про статус дитини ветерана відповідної категорії;

- контрактна форма навчання у 2024/2025 році.

Нагадаємо:

Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабного післявоєнного відновлення.