Студенты-дети защитников получат компенсацию стоимости обучения

Государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год для детей защитников и защитниц.

Об этом сообщает пресс-служба платформы "Дія".

"Первая 1 000 сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года. Ждите оповещения в "Дії"", - говорится в сообщении.

Сообщается, если уже получили уведомление, то нужно:

Открыть "Дію" → проверить данные о себе в сертификате → подтвердить согласие Дія.Подписью в течение 20 дней → впоследствии получаете уведомление о результате.

Средства от государства поступят сразу в ваше учебное заведение, а заведение компенсирует вам.

Компенсацию получат дети (до 23 лет):

- погибших защитников и защитниц Украины;

- военных с инвалидностью вследствие войны;

- участников боевых действий;

- пропавших без вести при особых обстоятельствах;

- пленных из-за вооруженной агрессии;

- пострадавших участников Революции достоинства.

Что нужно для компенсации:

- ID-карта или биометрический паспорт в "Дії";

- верифицированный налоговый номер;

- информация о соискателе образования в ЕГЭБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории;

- контрактная форма обучения в 2024/2025 году.

Напомним:

Правительство планирует увеличить государственный образовательный заказ на ряд технических и образовательных специальностей, которые будут нужны на рынке труда во время масштабного послевоенного восстановления.