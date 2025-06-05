Студенты-дети защитников получат компенсацию стоимости обучения
Государство полностью компенсирует стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год для детей защитников и защитниц.
Об этом сообщает пресс-служба платформы "Дія".
"Первая 1 000 сертификатов уже направляется к выпускникам бакалавриата и магистратуры этого года. Ждите оповещения в "Дії"", - говорится в сообщении.
Сообщается, если уже получили уведомление, то нужно:
Открыть "Дію" → проверить данные о себе в сертификате → подтвердить согласие Дія.Подписью в течение 20 дней → впоследствии получаете уведомление о результате.
Средства от государства поступят сразу в ваше учебное заведение, а заведение компенсирует вам.
Компенсацию получат дети (до 23 лет):
- погибших защитников и защитниц Украины;
- военных с инвалидностью вследствие войны;
- участников боевых действий;
- пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- пленных из-за вооруженной агрессии;
- пострадавших участников Революции достоинства.
Что нужно для компенсации:
- ID-карта или биометрический паспорт в "Дії";
- верифицированный налоговый номер;
- информация о соискателе образования в ЕГЭБО и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории;
- контрактная форма обучения в 2024/2025 году.
Напомним:
Правительство планирует увеличить государственный образовательный заказ на ряд технических и образовательных специальностей, которые будут нужны на рынке труда во время масштабного послевоенного восстановления.