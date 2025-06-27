Кияни, домівки яких пошкоджені атакою РФ, зможуть отримувати щомісяця 20 тисяч на оренду житла

В Києві приймають заяви на щомісячну допомогу 20 тисяч гривень на оренду житла для родин, чиї домівки визнані непридатними для проживання внаслідок російських атак.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, із 2022 року одноразову допомогу 10 000 гривень отримали понад 11 тисяч родин. Лише у 2025 році цією підтримкою скористалося понад 3 100 сімей.

Вона підкреслила, що раніше розміщували соціально незахищених мешканців у житлі резервного фонду. Але сьогодні таких можливостей вже немає. Тому за ініціативи мера Києва Віталія Кличка місто переходить до фінансування оренди.

Хонда зазначила, що щомісячну допомогу протягом 12 місяців (або менше – у разі відновлення житла чи отримання державної компенсації) отримуватимуть кияни, які не мають у власності іншого житла на території столиці.

Допомогу можуть отримати власники пошкодженого чи зруйнованого житла з 24 лютого 2022 року, якщо воно досі не відновлене і вони не отримали державну компенсацію.

Нагадаємо:

В березні в застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.