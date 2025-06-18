Нацбанк додав до системно важливих банків новачка: хто ще в списку

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ "Ідея Банк" Сергія Тігіпка.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:

АТ "А-БАНК";

АТ "Ідея Банк";

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";

АТ "КРЕДОБАНК";

АТ "ОТП БАНК";

АТ "Ощадбанк";

АБ "Південний";

АТ КБ "ПриватБанк";

АТ "ПУМБ";

АТ "Райффайзен Банк";

АТ "СЕНС БАНК";

АТ "ТАСКОМБАНК";

АБ "УКРГАЗБАНК";

АТ "Укрексімбанк";

АТ "УКРСИББАНК";

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.

Нагадаємо:

У 2025 році Сергій Тігіпко купив "Ідея Банк" майже за $37 мільйонів. Попередній власник - польський Getin Holding.