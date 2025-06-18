Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк додав до системно важливих банків новачка: хто ще в списку

Віктор Волокіта — 18 червня, 17:30
Нацбанк додав до системно важливих банків новачка: хто ще в списку

Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ "Ідея Банк" Сергія Тігіпка.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:

  • АТ "А-БАНК";
  • АТ "Ідея Банк";
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
  • АТ "КРЕДОБАНК";
  • АТ "ОТП БАНК";
  • АТ "Ощадбанк";
  • АБ "Південний";
  • АТ КБ "ПриватБанк";
  • АТ "ПУМБ";
  • АТ "Райффайзен Банк";
  • АТ "СЕНС БАНК";
  • АТ "ТАСКОМБАНК";
  • АБ "УКРГАЗБАНК";
  • АТ "Укрексімбанк";
  • АТ "УКРСИББАНК";
  • АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.

Нагадаємо:

У 2025 році Сергій Тігіпко купив "Ідея Банк" майже за $37 мільйонів. Попередній власник - польський Getin Holding.

НБУ банки

банки

Нацбанк додав до системно важливих банків новачка: хто ще в списку
НАБУ, ЕП та Mastercard зібрали форум "Банківський ринок 2025": про що говорили?
НБУ не бачить ризиків у збільшенні обсягів кредитування держави банками

Останні новини