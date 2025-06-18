Нацбанк додав до системно важливих банків новачка: хто ще в списку
Національний банк за результатами щорічного перегляду показників діяльності банків підтвердив статус системної важливості для 15 установ, що були в цьому переліку у 2024 році, та додав до переліку АТ "Ідея Банк" Сергія Тігіпка.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
В оновленому переліку системно важливих банків 16 установ:
- АТ "А-БАНК";
- АТ "Ідея Банк";
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
- АТ "КРЕДОБАНК";
- АТ "ОТП БАНК";
- АТ "Ощадбанк";
- АБ "Південний";
- АТ КБ "ПриватБанк";
- АТ "ПУМБ";
- АТ "Райффайзен Банк";
- АТ "СЕНС БАНК";
- АТ "ТАСКОМБАНК";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АТ "Укрексімбанк";
- АТ "УКРСИББАНК";
- АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.
Нагадаємо:
У 2025 році Сергій Тігіпко купив "Ідея Банк" майже за $37 мільйонів. Попередній власник - польський Getin Holding.