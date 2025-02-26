Украинцы забирают гривны из банков, но наращивают валютные депозиты

За январь 2025 года сумма гривневых банковских вкладов украинцев, включая ФЛП, уменьшилась на 15,9 млрд грн и составила 883,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Зато валютные депозиты выросли на 2 млрд грн в эквиваленте, достигнув 494,7 млрд грн. Такие данные обнародовал Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

По состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов в банках составляла 1,37 трлн грн.

Доля физических лиц-предпринимателей среди вкладчиков - 3,2%, но они владеют 11,1% всех банковских депозитов. Общая сумма их вкладов составляет 152,7 млрд грн.

Больше всего средств сосредоточено в крупных депозитах: 49,7% общей суммы приходится на вклады свыше 600 000 грн. В то же время большинство украинцев (57,4% от общего количества вкладчиков) имеют депозиты в пределах 10-200 000 грн.