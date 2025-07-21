Новини 21 липня: мораторій на перевірки бізнесу, в України менше зброї через брак коштів

Про що всі сьогодні говорили?

Про перевірки. Рада національної безпеки і оборони запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Про дефіцитні банкноти. В Україні станом на 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила майже 860 млрд гривень.

Про Ліси України. Правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства "Ліси України" за підозрою в незаконному збагаченні.

Про АЗС Коломойського. У Києві на автозаправному комплексі ANP (раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському) на бульварі Миколи Міхновського (колишньому Дружбі народів) розпочалися роботи з ребрендингу.

Про зброю. Україна наростила виробництво зброї, але коштів для подальшого зростання бракує. Київ закликає західні країни фінансувати українське виробництво.

Ексклюзиви ЕП

Детектив НАБУ Олександр Цивінський, який зазвичай уникає публічності, погодився на розмову після того, як уряд несподівано відмовився призначати його директором Бюро економічної безпеки, попри результати конкурсу.