Новини 21 липня: мораторій на перевірки бізнесу, в України менше зброї через брак коштів
Про що всі сьогодні говорили?
Про перевірки. Рада національної безпеки і оборони запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.
Про дефіцитні банкноти. В Україні станом на 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила майже 860 млрд гривень.
Про Ліси України. Правоохоронці затримали генерального директора держпідприємства "Ліси України" за підозрою в незаконному збагаченні.
Про АЗС Коломойського. У Києві на автозаправному комплексі ANP (раніше належала бізнесмену Ігорю Коломойському) на бульварі Миколи Міхновського (колишньому Дружбі народів) розпочалися роботи з ребрендингу.
Про зброю. Україна наростила виробництво зброї, але коштів для подальшого зростання бракує. Київ закликає західні країни фінансувати українське виробництво.
Ексклюзиви ЕП
"Збитий" Кабміном директор БЕБ: "Ми працюємо проти всіх"
Детектив НАБУ Олександр Цивінський, який зазвичай уникає публічності, погодився на розмову після того, як уряд несподівано відмовився призначати його директором Бюро економічної безпеки, попри результати конкурсу.