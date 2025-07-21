Обіг готівки в Україні: Нацбанк назвав дефіцитну та поширену банкноту

В Україні станом на 1 липня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила майже 860 млрд гривень.

Про це повідомляє Національний банк України.

Це на 37,5 млрд грн або на 4,6% більше, ніж станом на 1 січня 2025 року (822,4 млрд гривень).

Серед банкнот найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, найменше – номіналом 50 гривень (27,3% та 4,4% від загальної кількості в обігу відповідно).

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 851,2 млрд гривень, а також 15 млрд монет на суму 8,5 млрд гривень.

Нагадаємо:

Наразі в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів – 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше – номіналом 10 гривень (4,4% та 2% від загальної кількості в обігу відповідно).