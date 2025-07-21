Новости 21 июля: мораторий на проверки налоговой, в Украине меньше оружия из-за нехватки средств

О чем все сегодня говорили?

О проверках. Совет национальной безопасности и обороны ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.

О дефицитных банкнотах. В Украине по состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличности, находившейся в обращении, составляла почти 860 млрд гривен.

О Лесах Украины. Правоохранители задержали генерального директора госпредприятия "Леса Украины" по подозрению в незаконном обогащении.

Об АЗС Коломойского. В Киеве на автозаправочном комплексе ANP (ранее принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому) на бульваре Николая Михновского (бывшем Дружбе народов) начались работы по ребрендингу.

Об оружии. Украина нарастила производство оружия, но средств для дальнейшего роста не хватает. Киев призывает западные страны финансировать украинское производство.

Эксклюзивы ЭП

Детектив НАБУ Александр Цивинский, который обычно избегает публичности, согласился на разговор после того, как правительство неожиданно отказалось назначать его директором Бюро экономической безопасности, несмотря на результаты конкурса.