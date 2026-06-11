Новини 11 червня: удари по нафті РФ, ЗАЕС на генераторах і IPO Приватбанку

Про що сьогодні говорили:

Про НПЗ РФ. Нафтопереробний завод російської компанії "Роснєфть" в Куйбишеві 10 червня призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Видобуток сирої нафти в Росії у травні знизився до найнижчого рівня за рік на тлі рекордної серії українських ударів по нафтопереробній, експортній і трубопровідній інфраструктурі.

Про ЗАЕС. Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері 10 червня відключилась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів.

Про Приватбанк. Національний банк України розглядає можливість виведення Приватбанку на біржу через IPO у 2027 році – на українській або польській фондовій біржі.

Про ЄЦБ. Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки до 2,25%, щоб стримати зростання інфляції, спричинене війною на Близькому Сході.

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