Через обстріли росіян ЗАЕС 19-й раз опинилась у блекауті

Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері 10 червня відключилась високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Поточне повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення.

Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях.

Водночас споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 11 червня, станом на 09:30, воно було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу 10 червня.

Причина змін – встановлення ясної погоди на всій території України

В "Укренерго" просять перенести використання потужних електроприладів на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00.

Натомість економити електроенергію у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження.