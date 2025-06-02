Новини 2 червня: Україні загрожує дефіцит газу, поява регулятора грального бізнесу
Про що всі сьогодні говорили?
Про дефіцит газу. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак РФ по газовій інфраструктурі.
Про Портнова. Родина колишнього заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала нерухомості на понад $2 мільйони у Дубаї (ОАЕ).
Про найзбитковіші види діяльності. 56,3% підприємств у галузях агропромислового комплексу (АПК) збиткові, що є найгіршим показником з-поміж усіх видів економічної діяльності.
Про гральний бізнес. В Україні почало роботу державне агенство "ПлейСіті", яке регулює сферу грального бізнесу.
Про Роумінг. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом.
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Зв'язок на службі ворога: як українські сім-картки допомагають шахедам
Російські дрони-камікадзе використовують українську мобільну мережу для передавання даних та розвідки. Як їм це вдається і чи може Україна цьому протидіяти?