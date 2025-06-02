В Україні можливий дефіцит газу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна може зіткнутися з дефіцитом газу внаслідок масштабних атак РФ по газовій інфраструктурі.

Про це він повідомив під час брифінгу з журналістами.

"Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо", – заявив глава держави.

За його словами, Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу, але ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб не вистачає.

"Ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро, і розповів, що обговорює це питання з прем’єр-міністром Норвегії.

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Нагадаємо:

Україна найближчим часом може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.