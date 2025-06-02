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Новости 2 июня: Украине грозит дефицит газа, появление регулятора игорного бизнеса

Артур Крыжный — 2 июня, 21:00
Новости 2 июня: Украине грозит дефицит газа, появление регулятора игорного бизнеса
Фото: Getty Images

О чем все сегодня говорили?

О дефиците газа. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак РФ по газовой инфраструктуре.

О Портнове. Семья бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова в 2022-2023 годах приобрела недвижимости более чем на $2 миллиона в Дубае (ОАЭ).

О самых убыточных видах деятельности. 56,3% предприятий в отраслях агропромышленного комплекса (АПК) убыточны, что является худшим показателем среди всех видов экономической деятельности.

Об игорном бизнесе. В Украине начало работу государственное агентство "ПлейСити", которое регулирует сферу игорного бизнеса.

О роуминге. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к общему роумингу с Европейским Союзом.

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