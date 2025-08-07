НБУ не допустит использования криптовалюты в качестве платежного средства - Пышный
Виртуальные активы не смогут стать легальным платежным средством в Украине - это принципиальная позиция Национального банка.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.
Он подчеркнул, что такая норма является "красной линией" для регулятора.
По словам Пышного, ни одна форма легализации виртуальных активов не должна ставить под угрозу эффективность денежно-кредитной политики, инструментов НБУ или трансфера монетарных полномочий. Он подчеркнул, что единственным законным платежным средством в Украине была, есть и останется гривна.
В то же время Нацбанк не исключает возможность запуска цифровой гривны - так называемой е-гривны. Это будет форма безналичной национальной валюты, но пока, по словам главы НБУ, говорить о ее введении еще рано.
Отдельное внимание Пышный уделил вопросу финансового мониторинга. Он подчеркнул, что легализация виртуальных активов не должна создавать возможностей для обхода валютных ограничений, введенных в период военного положения. Также, по его словам, речь идет о недопущении подпитки теневой экономики.
Напомним:
В Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.
24 апреля комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о виртуальных активах и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении.