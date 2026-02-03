Економіка вичерпала можливості збільшувати податкові надходження – Гетманцев

Українська економіка більше не має можливостей нарощувати податкові надходження до бюджету, зокрема за рахунок збільшення ставок основних податків.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у подкасті "Хроніки економіки".

"Чи має економіка резерв з щодо збільшення оподаткування? Немає такого резерву. Всі ті розмови, які у нас тривали ще минулого року, про збільшення ставки ПДВ – я не бачу в економіці будь-якого подібного потенціалу", – заявив депутат.

За його словами, економіка суттєво потерпає від обстрілів енергетики, яке для окремих галузей економіки стало трагедією, а також падіння попиту. Останній фактор – ключова проблема для роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу.

Разом з цим, Гетманцев заявив, що в українській економіці присутня значна тіньова складова, а будь-яке підвищення ставок податків, в першу чергу, відображається на "білому бізнесу", який не ухиляється від їхньої сплати.

"Будь-які розмови про зміни ставок (основних податків – ЕП) – вони, по-перше, економічно необґрунтовані, а, по-друге, навіть якщо хтось із виконавчої влади хоче це робити, то спочатку потрібно вирішити проблему детінізації", – додав він.

Гетманцев не виключив, що у 2026 році, як і у попередні роки великої війни, держава буде переглядати оборонні видатки. "У нас знищується техніка, помирають люди. Усе це відображається на фінансах. Якщо не буде миру, то видатки знову будуть зростати", – пояснив він.

Також Гетманцев виступив проти ідеї запровадження ПДВ для ФОПів, назвавши це "сокирою, яка рубає і тих, хто ухиляється від сплати податків, і чесний бізнес". Разом з цим він вважає аномальним зростання кількості ФОПів в умовах великої війни.

