Податок на надприбутки банків планують продовжити на 2027 рік – Гетманцев

Верховна Рада планує продовжити підвищений податок на прибуток банків на 2027 рік.

Про це розповів в інтерв'ю LIGA.net голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

"Банки з року в рік показують рекордні прибутки. Наприклад, у 2025 році вони були найприбутковішими за всю історію. Тому рішення було економічно обґрунтованим. І ті апокаліптичні прогнози, які давали, не справдилися. Ми отримали гроші в бюджет, і це правильно.

Ба більше, скажу відверто: на 2027 рік також плануємо цей інструмент. Але враховуючи справедливе зауваження комерційних банків, ми це зробимо до липня 2026 року", – розповів Гетманцев.

Як вважає нардеп, підвищений податок – справедливий наслідок воєнної аномалії.

Великі обсяги зовнішньої допомоги, які потрапляють у банківську систему, зумовлюють значний структурний профіцит ліквідності.

НБУ змушений вилучати зайву гривню з ринку для стримування інфляції та курсу, використовуючи депозитні сертифікати та підвищені нормативи обов'язкових резервів.

До 60% цих резервів банки можуть тримати в бенчмарк-ОВДП – фактично безризикових інструментах із високою дохідністю.

"Банки на певних етапах мали змогу розміщуватись у тримісячних депозитних сертифікатах із дохідністю 19% річних", – зазначив голова комітету.

"Якщо комерційні банки переключаться на основну свою діяльність – кредитування економіки, тоді будемо оподатковувати їх за звичайною системою", – додав Гетманцев.

У кінці 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування прибутку банків на 50% у 2026 році.