США вдарили санкціями по ІТ-мережі в РФ, яка фінансувала ракети КНДР

США запровадили санкції проти мережі, яка, за даними американського Мінфіну, обманом працевлаштовувала ІТ-фахівців із КНДР у закордонні компанії та забезпечувала доходи для програм озброєнь Пхеньяна.

Про це пише Retuers з посиланням на Мінфін США.

Працівники використовували підроблені документи, викрадені особисті дані та вигадані біографії, щоб отримувати роботу в американських та інших іноземних компаніях. Режим КНДР забирав більшість їхніх зарплат для фінансування зброї масового знищення та балістичних ракет.

Під санкції потрапили десятеро людей та одна організація. Серед них — посередники й північнокорейські ІТ-працівники, які перебувають у КНДР та Росії, а також розташований у РФ First Financial and Technical Development Center.

Мінфін також стверджує, що північнокорейські працівники використовували доступ до корпоративних мереж для викрадення конфіденційної інформації та встановлення шкідливого програмного забезпечення.

Нагадаємо:

У вересні стало відомо, про залучення до 25 тисяч північнокорейців до виробництва дронів у Росії. За оцінкою міжнародної групи моніторингу санкцій, праця громадян КНДР за кордоном забезпечує Пхеньяну доходи для ядерної та ракетної програм.