У ПриватБанку – технічний збій

У мобільному додатку ПриватБанку стався збій. Користувачі повідомляють про те, що не можуть зайти у мобільний застосунок. Також наразі неможливо відкрити веб-сторінку ПриватБанку.

"Наразі у клієнтів банку можливі складнищі з входом у Приват24. Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно", – повідомили у банку.

Нагадаємо:

2 червня у роботі низки цифрових сервісів по всьому світу було зафіксовано масштабні збої – сервіси працювали з проблемами чи нестабільно. Зокрема, збій було було зафіксовано у роботі Monobank, ПриватБанку та Ощадбанку.

До того 11 травня у застосунку "Приват24" стався технічний збій з авторизацією та входом.