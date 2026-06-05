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У ПриватБанку – технічний збій

Андрій Муравський — 5 червня, 16:36
У ПриватБанку – технічний збій

У мобільному додатку ПриватБанку стався збій. Користувачі повідомляють про те, що не можуть зайти у мобільний застосунок. Також наразі неможливо відкрити веб-сторінку ПриватБанку.

"Наразі у клієнтів банку можливі складнищі з входом у Приват24. Друзі, знаємо, що зараз є складнощі в роботі Приват24 та сайту банку. Вже працюємо, щоб усе знову було швидко й зручно", – повідомили у банку.

Нагадаємо:

2 червня у роботі низки цифрових сервісів по всьому світу було зафіксовано масштабні збої – сервіси працювали з проблемами чи нестабільно. Зокрема, збій було було зафіксовано у роботі Monobank, ПриватБанку та Ощадбанку.

До того 11 травня у застосунку "Приват24" стався технічний збій з авторизацією та входом.

Приватбанк збій

збій

У ПриватБанку – технічний збій
Monobank, Netflix, Viber та інші: у багатьох цифрових сервісів – масштабні збої
У monobank стався технічний збій

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