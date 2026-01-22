Українська правда
Фонд Мінцифри вперше замовив для підрозділу NEXT броньовиків на 76 мільйонів

Віктор Волокіта — 22 січня, 15:52
Ілюстративне фото
Інгуар-3

Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) Міністерства цифрової трансформації України у грудні 2025 року замовив ТОВ "Інгуар" броньованих військових автомобілів на 75,90 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 18 липня 2026 року поставлять дві медевакуаційні та дві десантні бойові броньовані колісні машини "Інгуар-3". Ціни та інші подробиці невідомі, бо договір не оприлюднено.

Inguar-3 – це український легкий багатоцільовий бронеавтомобіль класу MRAP (машина з захистом від мін і засідок), що розроблений компанією Inguar Defence вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними "Мілітарного", він кодифікований за стандартами НАТО, допущений до експлуатації Міністерством оборони України в двох основних модифікаціях (із кулеметною туреллю та без неї) і проходив дослідну експлуатацію в бригаді "Азов".

У 2024 році співзасновник компанії Артем Ющук повідомляв у репортажі "Армії TV", що ціна одного бронеавтомобіля у випадку серійного виробництва становитиме приблизно 16-17 млн грн, або $420 тис. За нинішнім курсом це орієнтовно понад 18 млн грн.

Закупівлю провели без торгів.

Виробником "Інгуар" володіють Артем Ющук, Олександр Воволка і Даніїл Ващук.

Нагадаємо:

Уряд офіційно призначив Олександра Борнякова виконувачем обов'язки міністра цифрової трансформації.

13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації. Згодом Рада підтримала призначення Михайла Федорова новим міністром оборони.

