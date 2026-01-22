Фонд Мінцифри вперше замовив для підрозділу NEXT броньовиків на 76 мільйонів
Фонд розвитку інновацій (Український фонд стартапів) Міністерства цифрової трансформації України у грудні 2025 року замовив ТОВ "Інгуар" броньованих військових автомобілів на 75,90 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
До 18 липня 2026 року поставлять дві медевакуаційні та дві десантні бойові броньовані колісні машини "Інгуар-3". Ціни та інші подробиці невідомі, бо договір не оприлюднено.
Inguar-3 – це український легкий багатоцільовий бронеавтомобіль класу MRAP (машина з захистом від мін і засідок), що розроблений компанією Inguar Defence вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За даними "Мілітарного", він кодифікований за стандартами НАТО, допущений до експлуатації Міністерством оборони України в двох основних модифікаціях (із кулеметною туреллю та без неї) і проходив дослідну експлуатацію в бригаді "Азов".
У 2024 році співзасновник компанії Артем Ющук повідомляв у репортажі "Армії TV", що ціна одного бронеавтомобіля у випадку серійного виробництва становитиме приблизно 16-17 млн грн, або $420 тис. За нинішнім курсом це орієнтовно понад 18 млн грн.
Закупівлю провели без торгів.
Виробником "Інгуар" володіють Артем Ющук, Олександр Воволка і Даніїл Ващук.
Нагадаємо:
Уряд офіційно призначив Олександра Борнякова виконувачем обов'язки міністра цифрової трансформації.
13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації. Згодом Рада підтримала призначення Михайла Федорова новим міністром оборони.