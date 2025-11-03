Агентство Fitch підтвердило рейтинги трьом українським банкам

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) трьох українських державних банків – Ощадбанку, "Укрексімбанку" та "Сенс Банку": у іноземній валюті – на рівні (LTFC) "CCC", у національній валюті – на рівні "CCC+".

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Для Ощаду та "Сенсу" також підтверджено рейтинги стійкості банку (VR) на рівні "ccc", тоді як для "Укрексімбанку" цей рейтинг підвищено з "f" до "ccc-", що відображає відновлення життєздатності банку завдяки покращеній капіталізації з коефіцієнтами капіталу, які більше не порушують мінімальні вимоги до капіталу.

"Підвищення також відображає наші очікування щодо здатності банку підтримувати адекватну капіталізацію та зменшувати ризик знецінення капіталу шляхом обтяження незарезервованих знецінених кредитів, що підтримується внутрішнім генеруванням капіталу", – додало Fitch.

Окрім того, всім трьом банкам агентство присвоїло короткостроковий рейтинг у національній валюті "С".

"Умови операційної діяльності українських банків залишаються складними через війну, що відображається в нашій оцінці операційного середовища "ccc". Постійна міжнародна підтримка України, сприятливі політичні та регуляторні заходи сприяють макроекономічній та фінансовій стабільності, а також стійким фінансовим показникам банків", – йдеться у публікації.

