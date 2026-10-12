Уряд розблокував фінансування для підготовки до зими

Кабінет міністрів України розблокував фінансування для "планів стійкості", в межах яких регіони закуповують обладнання для підготовки до зими.

Про це повідомив міністр Фінансів Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради.

Сергій Марченко розповів, що на казначейському рахунку перебувають 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів. З непрофінансованих витрат: ремонт доріг, поточний та капітальний ремонт житла, придбання шкільних автобусів.

Заблоковані були також кошти на підготовку до зими.

Марченко зазначив, що уряд розблокував фінансування для підготовки до зими і очікує від регіональних керівників вчасного виконання "планів стійкості".

Нагадаємо:

Після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.