Російські атаки знову пошкодили енергетичне обладнання на Одещині, через що близько 9 тисяч абонентів у частині Одеського та Болградського районів тимчасово залишилися без електропостачання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Без електропостачання залишилися споживачі в частині Одеського та Болградського районів.

Виробничий майданчик компанії "ДТЕК Одеські електромережі" пошкоджений під час вечірньої атаки 24 листопада. Зокрема, пошкоджень зазнали 16 одиниць спецтранспорту. Співробітники компанії не постраждали.

Енергетики цілодобово ліквідовують наслідки обстрілів і відновлюють обладнання.

Нагадаємо:

24 листопада ДТЕК повідомила про зростання кількості локальних аварій на Одещині у 15 разів після останніх російських атак. У компанії пояснили, що одночасне ввімкнення потужних електроприладів після повернення світла перевантажує пошкоджені мережі та спричиняє нові відключення.