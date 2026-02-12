"Енергоатом" замовив їдкий натр у 1,5 раза дешевше після "Міндічгейту" – ЗМІ

АТ "НАЕК "Енергоатом" 5 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ "Компанія Зірекс" натрію гідроокису на 7,49 млн грн.

У першій половині 2026 року мають поставити 156 т очищеного їдкого натру виробництва компанії BorsodChem Zrt. (Угорщина) з масовою часткою натрію гідроокису не менше 45% за ціною 48 000 грн, або $1 113 за тонну в перерахунку на 100% основної речовини.

Раніше "Енергоатом" купував їдкий натр у півтора раза дорожче в доларах.

Так, у вересні 2025 року його ціна становила 66 960 грн/т, або $1 628, у червні 2025 року – 67 146 грн/т, або $1 607, а в січні 2025 року – 70 680 грн/т, або $1 676.

Конкурентами переможця були ПрАТ "Макрохім", ТОВ "Капітал-Рост" і ТОВ "Надія 2000".

Створеною в 2018 році столичною "Компанією Зірекс" володіє та керує Станіслав Бедрій із Калуша Івано-Франківської області. Раніше він був директором майже однойменного ТОВ "Зірекс" Юлії Гірман, яке наразі переписане на нинішнього директора Ігоря Васильченка.

Угорська BorsodChem Zrt. входить у холдинг Wanhua Chemical Group (Китай). Це велика хімічна компанія, яка зокрема залишається, але скорочує свою діяльність у Росії.

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому". В організації схеми підозрюють друга Володимира Зеленського Тимура Міндіча.