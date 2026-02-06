В "Енергоатомі" пояснили, чому неможливо використовувати Запорізьку АЕС спільно з РФ

Державний "Енергоатом", який є оператором нині окупованої Запорізької атомної електростанції, відкинув ідею використання станції спільно з росіянами.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк, передає hromadske.

"Політики, мабуть, обговорюють таке питання. Але з погляду технічних спеціалістів та "Енергоатому" як оператора всіх атомних станцій України — це неможливо", — сказав він.

Ковтонюк пояснив, що лише Україна має ліцензії на всі елементи ЗАЕС, починаючи від реактора й закінчуючи системами управління.

"Те, що Росія намагається сама собі видати якусь ліцензію, — це абсурд. Тому що не маючи ні проєктів, ні ліцензії на американське ядерне паливо — це політичне рішення від них", — сказав Ковтонюк.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявляв, що під час перемовин щодо перемирʼя у війні Росії проти України, щодо питання Запорізької АЕС немає консенсусу, але якщо станція залишиться за росіянами – вона не буде працювати.

Зеленський зазначав, що представники США пропонують спільне використання окупованої Росією ЗАЕС "на трьох" — США, Україною та РФ.

За його словами, американська сторона пропонує поділ ЗАЕС "33% на 33% на 33%", де американці — головний менеджер спільного підприємства.

Однак для України "це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично". Тож представники України пропонують компромісну пропозицію: ЗАЕС експлуатуватиметься спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна. 50% виробленої електроенергії отримуватиме Україна, а ще щодо 50% США визначатимуться самостійно.