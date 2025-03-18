Держмитслужба назвала найбільш експортований з України товар, якого продали на майже 1 млрд доларів

За січень-лютий 2025 року найбільш експортованим з України товаром стала кукурудза.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, що з початку року з України вивезли 4,7 млн тонн цієї злакової культури, вартістю 982 млн доларів. Вона стала ключовим товаром для експорту, склавши 26,5% від експорту сільськогосподарської продукції та 16% від експорту України загалом.

За даними митниці, найбільше експортували до Іспанії - 933 тис. тонн, Італії - 725 тис. тонн, Туреччини - 639 тис. тонн, Єгипту - 593 тис. тонн та Нідерландів - 514 тис. тонн.

Нагадаємо:

У січні 2025 року Україна експортувала товарів на 3,18 млрд дол, що на 11,5% менше, ніж у січні 2024-го. Водночас імпорт зріс на 8,2% і склав 5,5 млрд дол.