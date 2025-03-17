Український експорт у січні скоротився на більш ніж 10%

У січні 2025 року Україна експортувала товарів на 3,18 млрд дол, що на 11,5% менше, ніж у січні 2024-го. Водночас імпорт зріс на 8,2% і склав 5,5 млрд дол.

Про це повідомляє Держстат, передає "Укріфнорм".

Зазначається, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі у перший місяць року сягнуло 2,33 млрд дол, тоді як торік цей показник становив 1,5 млрд дол. Коефіцієнт покриття імпорту експортом знизився до 0,58 (рік тому – 0,71).

Серед категорій, експорт яких зріс, виділяються електричні машини (+13,1%). Водночас Україна скоротила постачання чорних металів на 20,2%, зернових – на 17,4%, жирів та олій – на 8,5%.

Імпорт зростав переважно ким/чим електричних машин (+80,9%) та енергоресурсів, зокрема нафти й продуктів її переробки (+20,7%).

Нагадаємо:

В Україні обсяг виробництва масла зріс, але споживання його в країні суттєво зменшилось, адже роздрібні ціни на масло й досі залишаються дуже високими, а супермаркети ще масово не запустили акційні механізми. Тому експорт масла зросте.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зі своїм турецьким колегою Ібрагімом Юмакли підписали Протокол про розширення співпраці в аграрній сфері.