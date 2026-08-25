Екстоп Райффайзену допомагатиме готувати "Сенс банк" до приватизації

До наглядової ради державного "Сенс банку" призначили нового незалежного члена — колишнього топменеджера Raiffeisen Bank Петера Новака.

Про це повідомила пресслужба банку.

Новак приєднався до ради 24 серпня. За два дні до призначення Новака уряд припинив повноваження Миколи Гладишенка у наглядовій раді банку.

"Міжнародний банківський досвід нового незалежного члена посилить Наглядову раду АТ "Сенс Банк" та сприятиме подальшому розвитку корпоративного управління і підготовці банку до приватизації", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Довідка. Новак понад 25 років працює у сфері інформаційних технологій та операційного управління, йдеться у повідомленні Сенс банку. У 2007-2010 роках він входив до правління словацького Tatra Banka, де обіймав посади операційного та ІТ-директора.

У 2011–2014 роках він відповідав за міжнародні операції та ІТ у Raiffeisen Bank International, а також входив до наглядових рад банків групи у Чехії, Румунії та Угорщині.

Згодом Новак працював у правліннях словацьких VUB Banka та Prima Banka.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінфіну прискорити продаж "Сенс банку". За його словами, отримані кошти мають спрямувати на потреби Сил оборони.

У липні 2023 року держава придбала 100% акцій "Сенс банку" за одну гривню. До націоналізації банк належав структурам російських бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.