Дві квартири ексзаступника міністра юстиції виставили на аукціони

Фонд державного майна оголосив аукціони з продажу двох квартир ексзаступника міністра юстиції Дмитра Ворони, стягнутих у дохід держави за законом про санкції.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

ФДМУ нагадав, що йдеться про дві квартири зі справи №991/6040/23, за якою Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави активів Ворони.

Перша квартира площею 67,5 кв.м знаходиться у Києві на вулиці Саксаганського. Друга, площею 53,7 кв.м, — у Миргороді, Полтавська обл., по вулиці Гоголя.

Обидві квартири виставлені на відкриті онлайн-аукціони, які відбудуться 29 вересня 2025 року в системі Prozorro.Продажі.

Кошти, отримані від продажу стягнутого в дохід держави майна, спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо:

Дмитро Ворона - колишній заступник міністра юстиції України (2012-2013 рр.). Наразі є сенатором Російської Федерації - представником виконавчого органу державної окупаційної влади Запорізької області в Раді Федерації.