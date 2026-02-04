"Vodafone Україна" оголосив новий викуп євробондів

Оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), який у зв'язку зі сплатою дивідендів з кінця травня за результатами кількох пропозицій викупив власні єврооблігації на суму близько $20,4 млн, оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% номіналу на загальну суму $1,185 млн.

Про це йдеться у повідомленні на Ірландській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що перед цим 3 лютого компанія здійснила черговий місячний транш виплати дивідендів на суму 50,9 млн грн, що еквівалентно встановленій Нацбанком місячній стелі таких виплат у 1 млн євро.

Заявки на участь у тендері приймаються до 17 лютого включно, а розрахунки плануються до 24 лютого.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. Їх викуп пов'язаний з тим, що 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,24 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік.

Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами.

Очікується, що кожен такий щомісячний дивіденд становитиме суму в гривнях, яка дорівнюватиме 1 млн євро.

Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), який 15 липня у зв'язку зі сплатою дивідендів оголосив третю пропозицію про викуп своїх єврооблігацій за зниженою до 85% від номіналу ціною, отримав заявок на $53,4 млн та задовільнив їх на $5,2 млн.