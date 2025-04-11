Мобілізованим ФОПам продовжують нараховувати податки: ДПС пропонує зміни

В Україні термін подання заяви про звільнення від сплати податків має бути збільшений з 10 до 180 днів після демобілізації ФОПів.

Таку думку висловив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Він сподівається, що його пропозицію усі, від кого залежить ухвалення рішення.

"Сьогодні на захист країни стало чимало фізичних осіб – підприємців. Тим, хто на війні, звичайно, не до податкових питань. Мобілізовані ФОП, які не подали заяву до податкової, продовжують щомісяця отримувати податкові нарахування. І нерідко стають боржниками", – зазначив він.

За його словами, діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОПи звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби. Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов. На це відводиться лише 10 днів, в які важко вкластися.

Тому ДПС пропонує збільшити цей термін до 180 днів.

"Пропонується також чітко передбачити: авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію, про мобілізацію до місяця демобілізації.

Податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані.

Якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов’язки у визначені терміни чи не подав заяву – він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану", - зазначив Кравченко.

Разом з тим, податкові зобов’язання за період служби нараховуються в повному обсязі, якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення, наголошують у ДПС.

Нагадаємо:

Наразі понад 3 тисячі мобілізованих ФОП мають податковий борг на суму майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації.