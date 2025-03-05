Долар впав до мінімуму за три місяці через торгівельну політику Трампа

Долар США ослаб до найнижчого рівня з грудня на тлі ескалації торгівельної напруги, спричиненої рішеннями Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс долара щодо основних світових валют знизився до 105,46 пункту, що стало найгіршим показником із 6 грудня. Фунт стерлінгів, навпаки, зміцнився до 1,28025 дол – максимуму за три місяці.

Канадський долар ослаб на 0,23%, до $1,4425 за долар. Мексиканське песо частково відновило позиції після ранкового падіння й закрило торги на рівні 20,6141 за долар.

Фінансові ринки стурбовані тим, що підвищення тарифів може вдарити по американській економіці, яка вже демонструє ознаки уповільнення.

Єна зміцнилася на 0,15%, до 149,58 за долар, після заяв заступника голови Банку Японії Сінічі Учиди про можливе підвищення ставок. Євро також зріс до тримісячного максимуму 1,0639 дол, після повідомлень про створення у Німеччині 500-мільярдного інвестиційного фонду для модернізації інфраструктури та оборони.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.